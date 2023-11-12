Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сжегший паспорт РФ певец Шарлот заявил о возвращении в Россию: вы можете меня не судить как какого-то преступника
Автобус с 15 школьниками попал в серьёзную аварию в Чувашии
Шольц высказался против немедленного прекращения огня в секторе Газа
Армии НАТО не продержатся против российской армии дольше недели
Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
В Челябинске предприниматель раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей
WSJ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава
Во Львове предлагают не отправлять местных на фронт, поскольку у них "лучшие гены" в стране
VII Большой круг Союза казаков-воинов России и Зарубежья: цели и задачи

Вынесен окончательный диагноз Зеленскому и его команде психологами: бункерная "одержимість"

1:02
Силовые структуры

Украинские психологи уверены, что в офисе президента Украины боятся возразить одержимому президенту Владимиру Зеленскому, и ситуация уже стала такой нездоровой, что политикой и дипломатией тут не пахнет

Вынесен окончательный диагноз Зеленскому и его команде психологами: бункерная "одержимість"
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Всё это уже напоминает фильм "Бункер" о последних днях Гитлера, отметил психолог Олег Хомяк.

"Одуматься им уже невозможно. Это одержимость. Это не дипломатия. То есть система власти Зеленского связана с тем, что он везде компетентность подчиняет своим интересам. Поэтому у нас нет дипломатии в чистом виде, у нас есть Зеленский. Естественно, дальше с его авторитарным подходом люди форматируются вокруг него такие же", — подчёркивает специалист.

Президент Украины теряет независимый взгляд и далее погружается в собственные фантазии.

Если посмотреть сериал "Слуга народа", то это — чистая шизофреническая реальность в которой сейчас и живёт Зеленский. Но окружение боится ему это сказать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные/

Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя
Алкоголь: сколько мозг восстанавливается после отказа от алкоголя
Врачи зафиксировали резкое увеличение среднего размера члена в мире
В ГИБДД объяснили, как проучить водителя машины сзади, чтобы он держал дистанцию
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Певица Гвердцители открестилась от России и начала выступать по всей Европе
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь", откуда, возможно, побежит Зеленский
ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь", откуда, возможно, побежит Зеленский
Последние материалы
В Челябинске предприниматель раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей
WSJ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава
Во Львове предлагают не отправлять местных на фронт, поскольку у них "лучшие гены" в стране
Украина предала США, а Венгрия поддержала Израиль: метаморфозы на Генассамблее ООН
VII Большой круг Союза казаков-воинов России и Зарубежья: цели и задачи
Диетолог Дюжева рассказала, какие продукты стоит включить в осенний рацион
Концертный директор Бениш: Алла Пугачёва может лишиться новогодних гастролей в этом году
Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву: "Циничная лицемерка"
В США заявили, что западные солдаты воевали бы с Россией лучше украинцев
В Подмосковье двое парней готовили диверсии в воинской части Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников