Украинские психологи уверены, что в офисе президента Украины боятся возразить одержимому президенту Владимиру Зеленскому, и ситуация уже стала такой нездоровой, что политикой и дипломатией тут не пахнет

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain