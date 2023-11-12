Вынесен окончательный диагноз Зеленскому и его команде психологами: бункерная "одержимість"

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские психологи уверены, что в офисе президента Украины боятся возразить одержимому президенту Владимиру Зеленскому, и ситуация уже стала такой нездоровой, что политикой и дипломатией тут не пахнет

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Всё это уже напоминает фильм "Бункер" о последних днях Гитлера, отметил психолог Олег Хомяк.

"Одуматься им уже невозможно. Это одержимость. Это не дипломатия. То есть система власти Зеленского связана с тем, что он везде компетентность подчиняет своим интересам. Поэтому у нас нет дипломатии в чистом виде, у нас есть Зеленский. Естественно, дальше с его авторитарным подходом люди форматируются вокруг него такие же", — подчёркивает специалист.

Президент Украины теряет независимый взгляд и далее погружается в собственные фантазии.

Если посмотреть сериал "Слуга народа", то это — чистая шизофреническая реальность в которой сейчас и живёт Зеленский. Но окружение боится ему это сказать.