Западные СМИ заявляют, что правительство Германии хочет передать Украине 8 миллиардов евро.
Эти деньги должны пойти на авиацию, комплексы ПВО и другое наступательное вооружение ВСУ.
Эту новость специально для издания Pravda.ru прокомментировал советник главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что если Россия со своим братским украинским народом разберётся сама, и когда-то точно помирится, то совершенно чуждый нам европейский, а в частности, немецкий народ во главе с Шольцем лучше бы не совали нос в это дело.
"Вас по памяти Великой Отечественной войны никто щадить не станет. Не хочу быть банальным, но скажу: можем повторить!" — отметил Гагин.
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