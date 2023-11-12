Pravda.Ru: Гагин сказал Шольцу, что их никто щадить не станет — можем повторить!

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные СМИ заявляют, что правительство Германии хочет передать Украине 8 миллиардов евро.

Фото: https://www.reuters.com/article/uk-germany-politics-scholz/comeback-for-scholz-as-his-party-names-him-german-chancellor-candidate-idUKKCN2560VT?edition-redirect=uk

Эти деньги должны пойти на авиацию, комплексы ПВО и другое наступательное вооружение ВСУ.

Эту новость специально для издания Pravda.ru прокомментировал советник главы ДНР Ян Гагин.

Он отметил, что если Россия со своим братским украинским народом разберётся сама, и когда-то точно помирится, то совершенно чуждый нам европейский, а в частности, немецкий народ во главе с Шольцем лучше бы не совали нос в это дело.

"Вас по памяти Великой Отечественной войны никто щадить не станет. Не хочу быть банальным, но скажу: можем повторить!" — отметил Гагин.

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