На спецоперации погиб звукорежиссёр сериала "Реальные пацаны"

На специальной военной операции на Украине погиб звукорежиссёр сериала "Реальные пацаны" Валентин Ушаков.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Он ушёл в зону боевых действий добровольцем. Последний эпизод коллектив, работающий над сериалом, ставший за все годы одной семьёй, посвятил именно Валентину, которому было всего 44 года.

Его похороны состоялись 12 ноября в марийском населённом пункте Кужмара.

Семья пыталась отговорить мужчину от решения пойти в зону спецоперации добровольцем. Однако Ушаков он был твёрд.

Во время боя ему оторвало ногу гранатой, сброшенной с беспилотника. Санитары пытались спасти Валентина: перетянули рану, положили на носилки и уже хотели эвакуировать. Однако прилетел второй БПЛА Украины и очередной гранатой убил всех.