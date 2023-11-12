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На спецоперации погиб звукорежиссёр сериала "Реальные пацаны"

Силовые структуры

На специальной военной операции на Украине погиб звукорежиссёр сериала "Реальные пацаны" Валентин Ушаков.

На спецоперации погиб звукорежиссёр сериала "Реальные пацаны"
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Он ушёл в зону боевых действий добровольцем. Последний эпизод коллектив, работающий над сериалом, ставший за все годы одной семьёй, посвятил именно Валентину, которому было всего 44 года.

Его похороны состоялись 12 ноября в марийском населённом пункте Кужмара.

Семья пыталась отговорить мужчину от решения пойти в зону спецоперации добровольцем. Однако Ушаков он был твёрд.

Во время боя ему оторвало ногу гранатой, сброшенной с беспилотника. Санитары пытались спасти Валентина: перетянули рану, положили на носилки и уже хотели эвакуировать. Однако прилетел второй БПЛА Украины и очередной гранатой убил всех.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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