На специальной военной операции на Украине погиб звукорежиссёр сериала "Реальные пацаны" Валентин Ушаков.
Он ушёл в зону боевых действий добровольцем. Последний эпизод коллектив, работающий над сериалом, ставший за все годы одной семьёй, посвятил именно Валентину, которому было всего 44 года.
Его похороны состоялись 12 ноября в марийском населённом пункте Кужмара.
Семья пыталась отговорить мужчину от решения пойти в зону спецоперации добровольцем. Однако Ушаков он был твёрд.
Во время боя ему оторвало ногу гранатой, сброшенной с беспилотника. Санитары пытались спасти Валентина: перетянули рану, положили на носилки и уже хотели эвакуировать. Однако прилетел второй БПЛА Украины и очередной гранатой убил всех.
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