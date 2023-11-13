Бойцы ВС России сорвали на Южнодонецком направлении пять попыток ротаций ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Южнодонецком направлении бойцы группировки "Восток" сорвали пять попыток ротации украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. Противник понёс серьёзные потери в живой силе и технике.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Так, точными ударами бойцы ВС России уничтожили семь миномётных расчётов ВСУ.

"При поддержке артиллерии пресекли пять попыток ротации подразделений ВСУ в районах севернее Никольского, Угледара и Старомайорского. Живая сила и автомобильная техника уничтожены", — сообщил Чехов РИА Новости.

Противник понёс потери в виде двух боевых машин пехоты (БМП), 155-миллиметровой гаубицы M777 "Три топора" американского производства, а также более 80 боевиков, которые были убиты или ранены, резюмировал Чехов.

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