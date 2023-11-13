В Минобороны РФ рассказали о паническом страхе ВСУ перед "Солнцепёками"

Украинские боевики боятся тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк" в буквальном смысле как огня, сообщил Герой России с позывным "Урал". Его рассказ распространило Минобороны РФ.

Фото: Вадим Савицкий

Ведомство выложило короткое видеоинтервью бойца РХБЗ группировки "Запад" в своём официальном телеграм-канале. Оно приурочено к профессиональному празднику — День войск радиационной, химической и биологической защиты отмечается 13 ноября.

Но на передовой сейчас не до праздников. "К сожалению, нам в последнее время не до поздравлений, мы занимаемся боевой работой, думаем об этом. Остальное уже потом", — признаётся "Урал".

По словам военного, в день записи интервью возглавляемая им рота выполняла очередные боевые задачи на Купянском направлении. При помощи ТОС-1А "Солнцепёк" на расстоянии около 6 километров были поражены все вражеские цели, включая личный состав, технику и укрепления.

"Солнцепёка" противник боится панически, в буквальном смысле как огня, говорит "Урал".

За мужество и героизм, проявленные в зоне СВО, он удостоен звания Героя Российской Федерации.