Бойцы из Центрального военного округа (ЦВО) применили тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" для нанесения огневого удара по опорному пункту, а также скоплению военнослужащих и легкобронированной техники Вооружённых сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
В ходе выполнения боевой задачи "Солнцепёк" сопровождала группа охранения для предотвращения возможных диверсий, добавили в Минобороны.
"Выполнив залп 220-мм термобарических реактивных снарядов по ранее полученным координатам, экипаж, не теряя времени, перевёл боевую машину в походное положение, покинув огневую позицию", — говорится в сообщении военного ведомства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Учёные пытаются отыскать тайный "зал знаний" под пирамидами в Египте.