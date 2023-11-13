Минобороны: "Солнцепёки" ЦВО поразили опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Бойцы из Центрального военного округа (ЦВО) применили тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк" для нанесения огневого удара по опорному пункту, а также скоплению военнослужащих и легкобронированной техники Вооружённых сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Вадим Савицкий

В ходе выполнения боевой задачи "Солнцепёк" сопровождала группа охранения для предотвращения возможных диверсий, добавили в Минобороны.

"Выполнив залп 220-мм термобарических реактивных снарядов по ранее полученным координатам, экипаж, не теряя времени, перевёл боевую машину в походное положение, покинув огневую позицию", — говорится в сообщении военного ведомства.

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