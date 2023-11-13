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В Дивногорске схвачен шпион, завербованный СБУ

Силовые структуры » ФСБ

В Дивногорске Красноярского края задержан местный житель, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

В Дивногорске схвачен шпион, завербованный СБУ
Фото: Сайт ФСБ России

По данным ведомства, мужчина сам связался с СБУ в мессенджере. За вознаграждение он отправлял фото и географические координаты окрестных военных и энергетических объектов.

ФСБ задерживает шпиона СБУ
ФСБ задерживает шпиона СБУ

Задержанный дал признательные показания. По его словам, он успел сфотографировать ГЭС и воинскую часть рядом с ней.

Дивногорец объяснил, что согласился на сотрудничество с вражеской разведкой, потому что "сочувствует людям, погибающим в Украине".

Подозреваемый задержан и помещён в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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