ВС России уничтожили наёмников из США, Австралии и Грузии

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе боёв армия России уничтожила группу наёмников, включая военнослужащих из США, Австралии и Грузии. Согласно информации от МИД Грузии, был ликвидирован грузинский наёмник Ираклий Курцикидзе, присоединившийся к ВСУ в феврале 2022 года. Это стало частью операции, в результате которой были уничтожены более 50 грузинских военных, поддерживавших Вооружённые силы Украины.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Кроме того, армия России успешно ликвидировала ветерана армии США и участника иракской войны Джоэла Дэвида Била. Военный родом из Портленда (штат Орегон).

Ещё одним из уничтоженных был Мэтью Джепсон из Таунсвилля. Он родом из Австралии, ранее служил в армии своей страны.

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