В ходе боёв армия России уничтожила группу наёмников, включая военнослужащих из США, Австралии и Грузии. Согласно информации от МИД Грузии, был ликвидирован грузинский наёмник Ираклий Курцикидзе, присоединившийся к ВСУ в феврале 2022 года. Это стало частью операции, в результате которой были уничтожены более 50 грузинских военных, поддерживавших Вооружённые силы Украины.
Кроме того, армия России успешно ликвидировала ветерана армии США и участника иракской войны Джоэла Дэвида Била. Военный родом из Портленда (штат Орегон).
Ещё одним из уничтоженных был Мэтью Джепсон из Таунсвилля. Он родом из Австралии, ранее служил в армии своей страны.
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