Артиллеристы ВС России уничтожили пункт управления БПЛА противника на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев. Кроме того, ВСУ лишились важных единиц техники.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.