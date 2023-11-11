Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы ВС России уничтожили пункт управления БПЛА противника на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев. Кроме того, ВСУ лишились важных единиц техники.

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Так, согласно информации, в ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" и три миномёта 120-го калибра.

"Артиллерией группировки поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки, позиции гранатомётных расчётов АГС и СПГ", — сообщил Астафьев РИА Новости.

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