Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сексологи рассказали, как вернуть секс в отношения после долгого брака
ВСУ лишились на Донецком направлении 185 боевиков
Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинский конфликт закончен. На Ближнем Востоке формируется новый альянс
Востоковед Онтиков: США укрепляют связи с Индией в пику Китаю
В ЛНР попытались уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР: палили архивы
Эксперты рассказали, почему женщинам трудно достичь оргазма в постели
Washington Post: в конгрессе США не видят оснований для импичмента Байдена из-за низкого рейтинга
Нетаньяху не понравилось заявление Макрона о мирных жителях в Газе
Berliner Morgenpost: из-за СВО немцы стали реже мыться

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Силовые структуры

Артиллеристы ВС России уничтожили пункт управления БПЛА противника на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки Вадим Астафьев. Кроме того, ВСУ лишились важных единиц техники.

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Так, согласно информации, в ходе контрбатарейной борьбы российские бойцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" и три миномёта 120-го калибра.

"Артиллерией группировки поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами в районе Новомихайловки, позиции гранатомётных расчётов АГС и СПГ", — сообщил Астафьев РИА Новости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Одним манёвром: в "День Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "День Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
В Подмосковье мать школьницы ударила учительницу после замечания ее дочери
Близкий человек показал честное фото Аллы Пугачёвой на Кипре
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Правило 15 минут гарантирует сладкий сон
ВСУ намеренно выжигают белым фосфором кинбурнский заповедник — боец ВС России
В Дмитрове подрались мать школьницы и учитель
В Дмитрове подрались мать школьницы и учитель
Последние материалы
Сексологи рассказали, как вернуть секс в отношения после долгого брака
ВСУ лишились на Донецком направлении 185 боевиков
Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинский конфликт закончен. На Ближнем Востоке формируется новый альянс
Востоковед Онтиков: США укрепляют связи с Индией в пику Китаю
В ЛНР попытались уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР: палили архивы
Эксперты рассказали, почему женщинам трудно достичь оргазма в постели
Washington Post: в конгрессе США не видят оснований для импичмента Байдена из-за низкого рейтинга
Нетаньяху не понравилось заявление Макрона о мирных жителях в Газе
Berliner Morgenpost: из-за СВО немцы стали реже мыться
Минобороны Украины: Литва готова помочь Киеву с реформами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников