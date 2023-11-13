Политолог Сергей Марков рассказал, как погода повлияет на боевые действия на СВО.
Марков рассказал, что на Донбассе зарядили холодные проливные дожди, которые заливают солдатские окопы водой.
"Бои всё больше становятся похожи на Первую мировую войну, которая шла как катастрофа и закончилась катастрофой для всех", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт отметил, что в осеннюю распутицу боевые действия рискуют завязнуть в грязи.
Ранее сообщалось, что в Европе заявили о начале второй холодной войны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.