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Марков сравнил СВО с Первой мировой войной: "Закончилась катастрофой для всех"

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, как погода повлияет на боевые действия на СВО.

Марков сравнил СВО с Первой мировой войной: "Закончилась катастрофой для всех"
Фото: Telegram-канал "Шёпот фронта"

Марков рассказал, что на Донбассе зарядили холодные проливные дожди, которые заливают солдатские окопы водой.

"Бои всё больше становятся похожи на Первую мировую войну, которая шла как катастрофа и закончилась катастрофой для всех", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт отметил, что в осеннюю распутицу боевые действия рискуют завязнуть в грязи.

Ранее сообщалось, что в Европе заявили о начале второй холодной войны.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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