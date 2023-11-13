Марков сравнил СВО с Первой мировой войной: "Закончилась катастрофой для всех"

Политолог Сергей Марков рассказал, как погода повлияет на боевые действия на СВО.

Фото: Telegram-канал "Шёпот фронта"

Марков рассказал, что на Донбассе зарядили холодные проливные дожди, которые заливают солдатские окопы водой.

"Бои всё больше становятся похожи на Первую мировую войну, которая шла как катастрофа и закончилась катастрофой для всех", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт отметил, что в осеннюю распутицу боевые действия рискуют завязнуть в грязи.

Ранее сообщалось, что в Европе заявили о начале второй холодной войны.