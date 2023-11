Противник провёл ротацию на Южнодонецком направлении, на смену боевикам пришли мобилизованные, сообщил командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук". По его словам, активность противника существенно снижается.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.