Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Newsweek: ВСУ победят только при масштабном вмешательстве Запада
Сын Градского заявил, что его отец много лет не хотел жениться на Коташенко
В Нью-Йорке бродяга бросился с ножом на людей и поранил троих
Врачи назвали кровь в моче опасным симптомом после алкоголя
Канал Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой РФ и Израиля Цурковой
В России появится возможность закупать беспилотники через маркетплейс в 2024 году
Депутат Шевченко: Залужный озадачил президента идеей об армии роботов — "Представляете лицо Зеленского"
Заслуженный артист Радик Динахметов вернулся из зоны СВО и выступил в Башкирии
Стало известно, что происходит с актёром Александром Збруевым: активно играет в театре "Ленком"

Боец ВС РФ "Жук": активность ВСУ в ДНР планомерно снижается

Силовые структуры

Противник провёл ротацию на Южнодонецком направлении, на смену боевикам пришли мобилизованные, сообщил командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук". По его словам, активность противника существенно снижается.

Боец ВС РФ "Жук": активность ВСУ в ДНР планомерно снижается
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Возле села Урожайное ВСУ стараются передвигаться малыми группами, и не "замахиваются" на крупные позиции российских подразделений.

"На нашем направлении всё максимально спокойно, FPV-дронов стало меньше, артударов, соответственно, тоже. ВСУ стараются максимально маленькие точки поражать, но безуспешно", — рассказал "Жук" РИА Новости.

Мобилизованные пытаются окапываться, строить блиндажи и провести инженерную подготовку, но российские бойцы вовремя пресекают подобные действия, резюмировал "Жук".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге

Бойцы спецназа ФРГ в течение 34 часов штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена (Евгения) в Бранденбурге.

В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Китайско-сербское сотрудничество: реалии и перспективы Михаил Плисюк MT: Китай начал "сумасшедшую скупку" золота по всему миру Олег Володин "Серый кардинал" Украины Ермак попробует в США отложить агонию режима Зеленского Любовь Степушова
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Последние материалы
Kyiv Post: Запад, так или иначе, заплатит Украине
Экс-советник Кучмы Соскин: гражданская война на Украине "взорвётся" в Закарпатье
Эксперт Киселёв: в России климат меняется в три раза интенсивнее, чем в мире
Группировка "Центр": авиация нанесла удары по боевикам нацбата "Азов"*
Главком ВСУ Залужный пожаловался главе комитета начштабов США на сложную обстановку на фронте
Губернатор Севастополя Развожаев: погиб глава штаба 810-й бригады морпехов Суханов
Запретный плод: хакеры используют эротическую рекламу для вредоносных программ
Спецслужбы ЛНР: инструкторы НАТО готовили собак-подрывников для работы на позиция РФ
Myśl Polska: между Польшей и Украиной разгорается транспортная война
Бригада "Дон" потопила в Днепре бронированную баржу ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников