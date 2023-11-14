Боец ВС РФ "Жук": активность ВСУ в ДНР планомерно снижается

Противник провёл ротацию на Южнодонецком направлении, на смену боевикам пришли мобилизованные, сообщил командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" с позывным "Жук". По его словам, активность противника существенно снижается.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Возле села Урожайное ВСУ стараются передвигаться малыми группами, и не "замахиваются" на крупные позиции российских подразделений.

"На нашем направлении всё максимально спокойно, FPV-дронов стало меньше, артударов, соответственно, тоже. ВСУ стараются максимально маленькие точки поражать, но безуспешно", — рассказал "Жук" РИА Новости.

Мобилизованные пытаются окапываться, строить блиндажи и провести инженерную подготовку, но российские бойцы вовремя пресекают подобные действия, резюмировал "Жук".

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