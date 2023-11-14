Группировка "Центр": авиация нанесла удары по боевикам нацбата "Азов"*

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Националистический полк ВСУ понёс серьёзные потери на Краснолиманском направлении, начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. ВС России нанесли удары по боевикам с воздуха.

Фото: kyivpost.com

Согласно информации, авиаудары нанесли в районе Серебрянского лесничества.

"Ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины", — рассказал Савчук РИА Новости.

Кроме того, российским военным удалось отразить атаку штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ при поддержке артиллерии.

Общие потери противника составили более 150 боевиков.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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