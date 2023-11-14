Националистический полк ВСУ понёс серьёзные потери на Краснолиманском направлении, начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. ВС России нанесли удары по боевикам с воздуха.
Согласно информации, авиаудары нанесли в районе Серебрянского лесничества.
"Ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины", — рассказал Савчук РИА Новости.
Кроме того, российским военным удалось отразить атаку штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ при поддержке артиллерии.
Общие потери противника составили более 150 боевиков.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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