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Группировка "Центр": авиация нанесла удары по боевикам нацбата "Азов"*

1:04
Силовые структуры

Националистический полк ВСУ понёс серьёзные потери на Краснолиманском направлении, начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. ВС России нанесли удары по боевикам с воздуха.

Группировка "Центр": авиация нанесла удары по боевикам нацбата "Азов"*
Фото: kyivpost.com

Согласно информации, авиаудары нанесли в районе Серебрянского лесничества.

"Ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины", — рассказал Савчук РИА Новости.

Кроме того, российским военным удалось отразить атаку штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ при поддержке артиллерии.

Общие потери противника составили более 150 боевиков.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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