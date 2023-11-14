Военный эксперт Марочко: Киев перебрасывает подкрепление под Кременную

Командование ВСУ приняло решение о переброске дополнительной живой силы и бронетехники из Торского в район населённого пункта Кременная.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам военного эксперта, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, ВС России зафиксировали передвижение украинских колонн с оружием.

Он пояснил в беседе с РИА Новости, что военные ВСУ перебрасывают технику в район Кременной ночью, действуя небольшими группами.

Ранее группировка ВС РФ "Отважные" взяла в плен нескольких украинских солдат. Российские бойцы незаметно подобрались к позициям ВСУ под Кременной и ворвались в их окопы.