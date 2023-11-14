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Пожилая женщина получила пенсию билетами "банка приколов"

Силовые структуры » МВД

Пожилая жительница Задонского района Липецкой области получила часть своей пенсии билетами "банка приколов". Обман вскрылся благодаря её снохе.

О преступлении сообщили в региональном управлении МВД России. В полицию обратилась 53-летняя гражданка. Она пожаловалась, что при проверке пенсии, выданной её 89-летней свекрови, часть денег оказалась фальшивыми.

Сотрудники уголовного розыска быстро нашли злоумышленницу — 38-летнюю работницу "Почты России". По каким-то причинам ей, не уполномоченной выдавать пенсии, поручили отнести деньги потерпевшей. По дороге она заменила пять купюр на общую сумму 12 тысяч рублей на "билеты банка приколов".

Подозреваемая вернула пенсионерке 4000 рублей. Против почтальонки-самозванки возбуждено уголовное дело о краже, по которому ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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