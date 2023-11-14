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Доброволец из Южной Кореи объяснил, зачем отправился в зону спецоперации

Силовые структуры

Участник добровольческой бригады "Пятнашка" с позывным "Кинзер" приехал в зону спецоперации из Южной Кореи. Мужчина объяснил, почему решил сражаться на стороне ВС России.

Доброволец из Южной Кореи объяснил, зачем отправился в зону спецоперации
Фото: Вадим Савицкий

Он признался, что поддерживает сохранение традиционного уклада жизни в РФ. Как пояснил доброволец, государства Запада "катятся в пропасть", а российский лидер Владимир Путин остаётся одним из самых "стабильных" президентов на мировой арене.

"Именно поэтому я хочу жить в России в обозримом будущем", — подчеркнул военнослужащий в интервью сайту aif.ru.

По его словам, добровольцы, действующие в составе российской армии, много тренируются. При этом он отметил, что ему уже удалось подружиться с несколькими солдатами, несмотря на языковой барьер.

"Кинзер" добавил, что после окончания спецоперации планирует получить российское гражданство и переехать в Сочи.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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