Доброволец из Южной Кореи объяснил, зачем отправился в зону спецоперации

Участник добровольческой бригады "Пятнашка" с позывным "Кинзер" приехал в зону спецоперации из Южной Кореи. Мужчина объяснил, почему решил сражаться на стороне ВС России.

Фото: Вадим Савицкий

Он признался, что поддерживает сохранение традиционного уклада жизни в РФ. Как пояснил доброволец, государства Запада "катятся в пропасть", а российский лидер Владимир Путин остаётся одним из самых "стабильных" президентов на мировой арене.

"Именно поэтому я хочу жить в России в обозримом будущем", — подчеркнул военнослужащий в интервью сайту aif.ru.

По его словам, добровольцы, действующие в составе российской армии, много тренируются. При этом он отметил, что ему уже удалось подружиться с несколькими солдатами, несмотря на языковой барьер.

"Кинзер" добавил, что после окончания спецоперации планирует получить российское гражданство и переехать в Сочи.