Израильская ПВО "Праща Давида" в Финляндии нацелена на российскую границу

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Финляндия, входящая в НАТО, хочет разместить у границ с РФ израильскую систему ПВО/ПРО "Праща Давида".

Фото: news-front.info

Комплекс обладает впечатляющими характеристиками и способностью противостоять помехам, благодаря двухканальным головкам самонаведения на ракетах Stunner. Эти головки имеют активные радиолокационные и инфракрасные датчики, что даёт возможность противостоять помехам и поражать цель методом прямого попадания или при помощи направленных полей разлета осколков.

Об этом сообщил аналитик издания "Военное дело" Евгений Даманцев.

По его словам, ракеты-перехватчики летают на скорости до 7,5 махов и перехватывают цели на высоте до 50 км. Система будет эффективной против РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч".

"Праща Давида" может отслеживать до двухсот целей, то есть, перехватить 50 низколетящих крылатых ракет или пяти "Смерчей".

Но есть и недостатки: она не может перехватывать маневрирующие цели — у ракет отсутствуют отклонения вектора тяги. Это делает их неэффективными против квазибаллистических ракет "Искандер М", ракет "Оникс" и гиперзвукового "Кинжала".

Также у Генштаба РФ есть контрмеры на развертывание "Пращи Давида", подытожил Даманцев.

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