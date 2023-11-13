Пентагон украл и переделал русский "Бук": Украине это уже не поможет

Инженерам США удалось подружить зенитный ракетный комплекс Бук-М1 со Своими ракетами RIM-7 Sea Sparrow ("Морской воробей").

Фото: https://t.me/stranaua/54112

Проект, прозванный Штатами FrankenSAM, заработал, сообщил представитель ВВСУ Юрий Игнат.

"Есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в США ЗРК Бук-М1, которые переоборудованы, адаптированы под американские ракеты, которые могут усилить нашу противовоздушную оборону", — отметил он.

Однако непонятно боевое применение этого комплекса в США, поскольку не ясно, по каким целям наносились удары, но они утверждают, что ЗРК "Франкенштейн" заработал.

Поможет ли это Украине? Вряд ли.

Запад никогда не пытался защитить Украину от воздушных ударов ВС РФ. Вместо этого он передавал ему комплексы, чтобы поддерживать уровень угрозы на неприемлемом уровне для ВКС РФ.

Сегодня Россия массово применяет бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции, а учитывая их дальность, а также дальность RIM-7, понятно, что "Франкенштейны" будут бесполезны, пишет эксперт Влад Шлепченко.

Это очередное оружие, которое опоздало на поле боя, хотя угрозу оно представляет. Но разыграть карту создателей — у него не получится, цитирует "Царьград" обозревателя.

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