В Германии заявили о решении передать Киеву в рамках военной помощи партию танков Leopard 1. Количества планируемой к передаче военной бронетехники хватит для формирования танковой бригады.
Сведения об этом появились во вторник на сайте компании Rheinmetall. Германия намерена передать Украине более 30 единиц данных танков. В частности, Киев получит 25 единиц Leopard 1A5, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, а также два танка для обучения механиков-водителей.
При этом общая стоимость поставки танков не указывается, но известно, что речь идёт о "двухзначной сумме", то есть в пределах 100 млн евро. Сейчас передаваемая Украине бронетехника проходит капитальный ремонт и доводку на заводах Rheinmetall. Отгрузка танков должна состояться в 2024 году.
Rheinmetall продолжает поддерживать Украину постоянным потоком тактических машин. Ранее концерну было поручено поставить ВСУ в общей сложности 80 БМП Marder. Большинство из них уже отгружены и доказали свою храбрость в текущих операциях", — рассказали на сайте немецкой компании.
Кроме того, представители Rheinmetall выразили готовность поставить ещё 20 Боевых машин пехоты Marder 1A3, как только в компании получат соответствующий заказ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.