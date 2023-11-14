Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, кто возглавит предвыборный штаб Путина
Организатор убийства Политковской досрочно вышел из тюрьмы и уехал в зону СВО в командной должности
Врач Умнов: штамм COVID-19 "пирола" способен поражать печень и поджелудочную
МТС Red: Частота хакерских атак увеличилась на 28% в России
Минобрнауки РФ предлагает снизить цену обязательных для мигрантов экзаменов
Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах в России
Чемпион мира по рыбалке Артур Билан покинул Украину из-за угрозы мобилизации
В Кремле ответили на обвинения в военном сотрудничестве с КНДР
ООН: под Харьковом Украина нарушила конвенцию о запрете противопехотных мин

Германия передаст Украине партию танков Leopard 1

Силовые структуры

В Германии заявили о решении передать Киеву в рамках военной помощи партию танков Leopard 1. Количества планируемой к передаче военной бронетехники хватит для формирования танковой бригады.

Германия передаст Украине партию танков Leopard 1
Фото: "German Army Leopard II" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Сведения об этом появились во вторник на сайте компании Rheinmetall. Германия намерена передать Украине более 30 единиц данных танков. В частности, Киев получит 25 единиц Leopard 1A5, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, а также два танка для обучения механиков-водителей.

При этом общая стоимость поставки танков не указывается, но известно, что речь идёт о "двухзначной сумме", то есть в пределах 100 млн евро. Сейчас передаваемая Украине бронетехника проходит капитальный ремонт и доводку на заводах Rheinmetall. Отгрузка танков должна состояться в 2024 году.

Rheinmetall продолжает поддерживать Украину постоянным потоком тактических машин. Ранее концерну было поручено поставить ВСУ в общей сложности 80 БМП Marder. Большинство из них уже отгружены и доказали свою храбрость в текущих операциях", — рассказали на сайте немецкой компании.

Кроме того, представители Rheinmetall выразили готовность поставить ещё 20 Боевых машин пехоты Marder 1A3, как только в компании получат соответствующий заказ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО

Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.

Стало известно, как сейчас живёт актёр Леонид Ярмольник: весь в долгах
В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
The Hill: правда о крушении Украины вырвалась наружу Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк Выводы IV Хабаровского съезда помогут возродить Дальний Восток Сергей Лебедев
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Последние материалы
Стало известно, кто возглавит предвыборный штаб Путина
Организатор убийства Политковской досрочно вышел из тюрьмы и уехал в зону СВО в командной должности
Врач Умнов: штамм COVID-19 "пирола" способен поражать печень и поджелудочную
МТС Red: Частота хакерских атак увеличилась на 28% в России
The Hill: правда о крушении Украины вырвалась наружу
Минобрнауки РФ предлагает снизить цену обязательных для мигрантов экзаменов
Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах в России
Чемпион мира по рыбалке Артур Билан покинул Украину из-за угрозы мобилизации
В Кремле ответили на обвинения в военном сотрудничестве с КНДР
ООН: под Харьковом Украина нарушила конвенцию о запрете противопехотных мин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников