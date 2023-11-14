Германия передаст Украине партию танков Leopard 1

В Германии заявили о решении передать Киеву в рамках военной помощи партию танков Leopard 1. Количества планируемой к передаче военной бронетехники хватит для формирования танковой бригады.

Фото: "German Army Leopard II" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Сведения об этом появились во вторник на сайте компании Rheinmetall. Германия намерена передать Украине более 30 единиц данных танков. В частности, Киев получит 25 единиц Leopard 1A5, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, а также два танка для обучения механиков-водителей.

При этом общая стоимость поставки танков не указывается, но известно, что речь идёт о "двухзначной сумме", то есть в пределах 100 млн евро. Сейчас передаваемая Украине бронетехника проходит капитальный ремонт и доводку на заводах Rheinmetall. Отгрузка танков должна состояться в 2024 году.

Rheinmetall продолжает поддерживать Украину постоянным потоком тактических машин. Ранее концерну было поручено поставить ВСУ в общей сложности 80 БМП Marder. Большинство из них уже отгружены и доказали свою храбрость в текущих операциях", — рассказали на сайте немецкой компании.

Кроме того, представители Rheinmetall выразили готовность поставить ещё 20 Боевых машин пехоты Marder 1A3, как только в компании получат соответствующий заказ.