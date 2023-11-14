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Египет обвинил Израиль в военных преступлениях

Силовые структуры » Военные новости

Действия Израиля в секторе Газа являются полномасштабными военными преступлениями по отношению к мирному населению. Об этом сказал глава МИД Египта Самех Шукри. Его слова приводит РИА Новости.

Египет обвинил Израиль в военных преступлениях
Фото: AP by Tsafrir Abayov

«Шукри подчеркнул представительнице ООН, что израильские нарушения в отношении мирных палестинцев, в особенности женщин и детей, приравниваются к полномасштабным военным преступлениям», — отмечается в заявлении египетского МИД.

С соответствующим заявлением дипломат выступил на встрече с заместителем генерального секретаря ООН Симу Бахус, она возглавляет подразделение «ООН-женщины».

Ранее исламистская группировка ХАМАС обвинила Израиль в откладывании соглашения, поддерживаемого Катаром, по освобождению 100 израильских заложников в обмен на 200 палестинских женщин и 75 детей.

В последствии стало известно, что Израиль и ХАМАС достигли предварительных договорённостей об освобождении заложников, утверждает The Washington Post.

 

 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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