Египет обвинил Израиль в военных преступлениях

Действия Израиля в секторе Газа являются полномасштабными военными преступлениями по отношению к мирному населению. Об этом сказал глава МИД Египта Самех Шукри. Его слова приводит РИА Новости.

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«Шукри подчеркнул представительнице ООН, что израильские нарушения в отношении мирных палестинцев, в особенности женщин и детей, приравниваются к полномасштабным военным преступлениям», — отмечается в заявлении египетского МИД.

С соответствующим заявлением дипломат выступил на встрече с заместителем генерального секретаря ООН Симу Бахус, она возглавляет подразделение «ООН-женщины».

Ранее исламистская группировка ХАМАС обвинила Израиль в откладывании соглашения, поддерживаемого Катаром, по освобождению 100 израильских заложников в обмен на 200 палестинских женщин и 75 детей.

В последствии стало известно, что Израиль и ХАМАС достигли предварительных договорённостей об освобождении заложников, утверждает The Washington Post.