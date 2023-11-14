ФСБ и МВД провели обыски у экс-главы правительства Самарской области Кудряшова

В здании правительства Самарской области начались обыски. По данным Telegram-каналов, сотрудники ФСБ и МВД проводят их у бывшего временно исполняющего обязанности вице-губернатора — главы правительства региона Виктора Кудряшова, а также в Минстрое области. При этом прежде в этот день Кудряшов ушёл с поста. По его утверждениям, соответствующее решение он принял ещё в прошлом месяце из-за состояния своего здоровья.

Фото: https:// www.facebook.com/FsbCsn/

"Обыски проходят в здании правительства Самарской области по делу о превышении должностных полномочий", — цитирует ТАСС заявление источника в правоохранительных органах.

Точных сведений о том, что обыски проходят также и экс-врио первого вице-губернатора Кудряшова пока не появлялось.