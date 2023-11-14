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Среди покинувших воинскую часть в Брянской области российских бойцов были братья-близнецы

Силовые структуры

Группа военнослужащих нелегально покинула свою воинскую часть с оружием. Среди них были братья-близнецы 2003 года рождения. Об этом сообщает агентство Regnum.

Среди покинувших воинскую часть в Брянской области российских бойцов были братья-близнецы
Фото: Openverse by U.S. Army Materiel Command is licensed under CC BY 2.0

Согласно данным источника, родственники и ещё четверо сослуживцев приняли решение о самовольном покидании службы в Суземском районе Брянской области, которая находится всего в пяти километрах от границы с Украиной.

Об инциденте стало известно 14 ноября. После ухода этой группы полиция ввела оперативный план "Сирена". Согласно данным источников, все беглецы являются уроженцами Республики Тыва. Через два часа местоположение военных удалось установить. Причины их поступков выясняются.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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