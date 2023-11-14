Среди покинувших воинскую часть в Брянской области российских бойцов были братья-близнецы

Группа военнослужащих нелегально покинула свою воинскую часть с оружием. Среди них были братья-близнецы 2003 года рождения. Об этом сообщает агентство Regnum.

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Согласно данным источника, родственники и ещё четверо сослуживцев приняли решение о самовольном покидании службы в Суземском районе Брянской области, которая находится всего в пяти километрах от границы с Украиной.

Об инциденте стало известно 14 ноября. После ухода этой группы полиция ввела оперативный план "Сирена". Согласно данным источников, все беглецы являются уроженцами Республики Тыва. Через два часа местоположение военных удалось установить. Причины их поступков выясняются.