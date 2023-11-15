Суд сохранил обвинение экс-губернатору Хабаровского края Фургалу по делу об убийстве двух человек

Московский областной суд не отменил приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Он был обвинен в убийстве двух человек и в одном покушении. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Известно, что ранее бывший губернатор региона через адвоката Бориса Кожемякина просил присяжных признать его невиновность. Тем не менее, судья не удовлетворил запрос. Приговор на 22 года колонии за организацию убийств вступил в силу.

"Сегодня после решения апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу. Но у защиты еще есть возможность обжалования в кассации и надзоре, которыми мы намерены воспользоваться", — приводит ТАСС слова защитника экс-губернатора.

Напомним, что Сергея Фургала был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в покушении на бизнесмена Александра Смольского, а также убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова.