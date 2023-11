Your browser does not support the audio element.

Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило о том, что движение ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, которые предполагают возвращение около 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение огня в секторе Газа.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.