Движение ХАМАС готово согласиться на общие условия сделки с Израилем

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило о том, что движение ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, которые предполагают возвращение около 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение огня в секторе Газа.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

По условиям соглашения Израиль также должен освободить палестинских граждан, находящихся в тюрьмах еврейского государства, и увеличить объемы гуманитарной помощи для анклава.

Немедленного ответа от израильских официальных лиц пока не последовало. Известно, что израильтяне пока ведут переговоры о деталях сделки, а также что эти консультации проходят при посредничестве Катара.

Ранее министр военного кабинета Бени Ганц во время поездки по северным районам Израиля сделал заявление:

"Наша цель — создать условия для безопасного возвращения домой всех эвакуированных жителей. Даже если потребуется на время прекратить огонь в Газе ради освобождения заложников, война не закончится. Мы будем сражаться, пока не достигнем всех поставленных целей".