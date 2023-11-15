Агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило о том, что движение ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, которые предполагают возвращение около 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение огня в секторе Газа.
По условиям соглашения Израиль также должен освободить палестинских граждан, находящихся в тюрьмах еврейского государства, и увеличить объемы гуманитарной помощи для анклава.
Немедленного ответа от израильских официальных лиц пока не последовало. Известно, что израильтяне пока ведут переговоры о деталях сделки, а также что эти консультации проходят при посредничестве Катара.
Ранее министр военного кабинета Бени Ганц во время поездки по северным районам Израиля сделал заявление:
"Наша цель — создать условия для безопасного возвращения домой всех эвакуированных жителей. Даже если потребуется на время прекратить огонь в Газе ради освобождения заложников, война не закончится. Мы будем сражаться, пока не достигнем всех поставленных целей".
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