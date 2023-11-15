Польский генерал Пацек: ВСУ начинают опускать руки из-за затягивания конфликта

В Польше раскрыли, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) начинают опускать руки из-за затягивания конфликта. Как отметил польский генерал Богуслав Пацек, в рядах украинской армии наблюдается "синдром опущенных рук" — нарастающая усталость от происходящего.

Пацек подчеркнул, что, хотя ВСУ и не называет количество потерь в живой силе, всем понятно, что Украина находится в тяжёлой ситуации.

"Украинцы не называют количество потерь, но, согласно моим источникам, убитых очень много. Давайте будем честны, Украина находится в очень тяжелой ситуации", — цитирует генерала ТОК FM.

Польский военнослужащий также напомнил, что в настоящее время всё внимание Запада приковано к Ближнему Востоку. Между тем, у президента Украины Владимира Зеленского наблюдается разлад с его генералами.