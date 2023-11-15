Польский генерал в отставке Богуслав Пацек подал свой голос в хоре "могильщиков Украины".
Экс-генерал-майор, а ныне директор Института безопасности и международного развития разобрал ситуацию на Украине по полочкам.
"Русские как на столе видят, что происходит, и используют эту ситуацию. Они всё больше поднимают голову в этом конфликте. Украинцы не сообщают о своих потерях, но мои источники говорят, что очень много. Также не хватает боеприпасов. И добавляется усталость от военных действий — "синдром опущенных рук", — отметил эксперт.
По его словам, даже не впадая в драматизм, сложилась очень непростая ситуация для Киева.
А одна из причин провала Вооружённых сил Украины — отсутствие подготовленной армии. Ситуацию ухудшило переключение внимания западных кураторов киевской власти на палестино-израильский конфликт. Растёт несогласие между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным. Начался поиск виноватого, подытожил обозреватель.
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