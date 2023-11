Штурмовые отряды российской армии смогли прорвать оборону ВСУ в Авдеевке и пересекли городскую черту. Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на украинские ресурсы.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.