Российские войска, прорвав оборону ВСУ, вошли в Авдеевку с севера

Штурмовые отряды российской армии смогли прорвать оборону ВСУ в Авдеевке и пересекли городскую черту. Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на украинские ресурсы.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Штурмовые отряды российской армии смогли прорвать оборону ВСУ в Авдеевке и пересекли городскую черту. Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на украинские ресурсы.

Отмечается, что оборона украинской армии была прорвана в северной части города — в районе Авдеевского песчаного карьера.

"Украинские медиа сообщают, что ВС РФ вышли к садовому товариществу "Ивушка", продвинувшись южнее контролируемого золоотвала. Продвижение проведено через лесопосадки", — сообщает "Военное обозрение".

Официального подтверждения этой информации со стороны Министерства обороны РФ пока не поступало.

Авдеевка является северным пригородом Донецка, откуда ВСУ постоянно обстреливают город, поэтому ее взятие является важным этапом к прекращению огня по жилым кварталам столицы ДНР.

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