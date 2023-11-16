Пришло время прекратить магические размышления о поражении армии России.
Именно такой заголовок вышел в американском издании Wall Street Journal.
"Владимир Путин выдержал все попытки Запада остановить вторжение на Украину, и его власть прочна. США и их союзникам нужна новая стратегия: сдерживание. Спустя почти два года после вторжения России в Украину у Путина есть основания полагать, что время на его стороне", — пишет газета.
В преддверии второй годовщины спецоперации на Украине трудно не заметить самоуверенность президента России. Долгожданное украинское контрнаступление не привело к прорыву, который дал бы Киеву сильное положение на переговорах.
Военные действия на Ближнем Востоке доминируют в заголовках, а двухпартийная поддержка Украины в США была сведена на нет из-за поляризации и дисфункции в Конгрессе, не говоря уже о "пропутинских взглядах" кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, подытожил автор статьи.
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