Wall Street Journal: "Хватит грезить о поражении России"

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пришло время прекратить магические размышления о поражении армии России.

Фото: kremlin.ru

Именно такой заголовок вышел в американском издании Wall Street Journal.

"Владимир Путин выдержал все попытки Запада остановить вторжение на Украину, и его власть прочна. США и их союзникам нужна новая стратегия: сдерживание. Спустя почти два года после вторжения России в Украину у Путина есть основания полагать, что время на его стороне", — пишет газета.

В преддверии второй годовщины спецоперации на Украине трудно не заметить самоуверенность президента России. Долгожданное украинское контрнаступление не привело к прорыву, который дал бы Киеву сильное положение на переговорах.

Военные действия на Ближнем Востоке доминируют в заголовках, а двухпартийная поддержка Украины в США была сведена на нет из-за поляризации и дисфункции в Конгрессе, не говоря уже о "пропутинских взглядах" кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, подытожил автор статьи.