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Крепость превращается в ловушку: ВС РФ зажимают ВСУ на коксохимическом заводе

Силовые структуры

Продолжается окружение Авдеевки. Армия РФ добилась небольших, но важных успехов на севере посёлка.

Крепость превращается в ловушку: ВС РФ зажимают ВСУ на коксохимическом заводе
Фото: Официальный сайт Минобороны России

ВС РФ удалось выбить врага из поселка Степовое, превратив его в "серую зону", русские штурмовики взяли несколько опорников на подступах к коксохимическому заводу. Российские войска постепенно обкладывают ВСУ, превращая "крепость" в западню.

В полях идёт противостояние артиллерией и БПЛА. По сообщениям, Степовое полностью разбито, и закрепиться в селе невозможно.

Накануне командование армии Украины пыталось ослабить давление на их позиции под Авдеевкой, нанеся удар под Горловкой. Первоначально штурмовики ВСУ занять позиции на одном из терриконов, однако контратака бойцов России вернула утерянные окопы.

Расстояние до основной трассы, по которой снабжается авдеевский гарнизон, через Орловку и Ласточкино, постепенно сокращается. Раскисшая от дождей землю осложняет снабжение войск в полях.

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Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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