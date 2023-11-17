Это Украина взорвала "Северные потоки". Теперь это станет официальной версией.
США решили поменять исполнителей в Киеве. Вашингтон перестал устраивать президент Владимир Зеленский. Правда, и другие представители его команды вроде главкома ВСУ Валерия Залужного не подходят на замену.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Чтобы избавиться от надоевших марионеток, США решили повесить на киевский режим теракты на "Северных потоках", разработанные ЦРУ", — подытожил ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что США сильно врут по поводу общих потерь армии Украины.
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