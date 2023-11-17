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США: заставит всех поверить, что Украина взорвала "Северные потоки"

Силовые структуры

Это Украина взорвала "Северные потоки". Теперь это станет официальной версией.

США: заставит всех поверить, что Украина взорвала "Северные потоки"
Фото: Оpenverse is licensed under "Nord Stream gas leaks 2022" by FactsWithoutBias1 is licensed under CC BY-SA 4.0.

США решили поменять исполнителей в Киеве. Вашингтон перестал устраивать президент Владимир Зеленский. Правда, и другие представители его команды вроде главкома ВСУ Валерия Залужного не подходят на замену.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Чтобы избавиться от надоевших марионеток, США решили повесить на киевский режим теракты на "Северных потоках", разработанные ЦРУ", — подытожил ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что США сильно врут по поводу общих потерь армии Украины.

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Украина взорвала "Северные потоки"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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