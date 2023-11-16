Ищенко: США сильно врут по поводу общих потерь армии Украины

1:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В США заявили, что потери Украины с 24 февраля 2022 года составили 190 тыс. человек.

И это якобы общие потери, а убитыми Киев потерял, по их данным, всего… 70 тысяч солдат.

"Это при том, что Украина сама признала 35 тысяч потерь только в Бахмуте. На этом фоне американские расчёты представляются совершенно неправдоподобными, тем более что сами же американцы на официальном и экспертном уровне совсем недавно говорили о 300 и 400 тысячах. И самое главное, что это подтверждали сами украинцы. Вот 300-400 тысяч потерь только убитыми — это на правду похоже", — в интервью "Военному делу" сказал политолог и публицист Ростислав Ищенко.

По его словам, если бы Украина действительно потеряла за все время спецоперации только 190 тысяч человек, то Украине не надо было даже проводить мобилизацию, поскольку ВСУ не испытывали бы никаких проблем с кадрами.

На начало 2023 года Вооружённые силы Украины насчитывали болнн 900 тыс. человек. А если вычесть 190 тысяч, то получится армия, которая может не только удержать фронт, но и продолжать наступать. Киев же вылавливает и мобилизует собственных граждан по автобусам и магазинам, да еще выезд из страны закрывает.

Всё это потому, что у ВСУ на фронте закончились силы, подчеркнул эксперт. Для остановки русских под Авдеевкой Киев перебрасывает силы, которые только что ходили в наступление на Запорожском направлении. А значит, у Украины нет резервов. Но где же все резервы, если потери всего 70 тыс. убитыми, задаёт вопрос Ищенко.

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