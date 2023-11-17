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В ДНР предсказали Украине снарядный голод из-за США

1:03
Силовые структуры » Военные новости

ВСУ останутся без боеприпасов и вооружений минимум на три-четыре месяца из-за решения сената США, предрёк советник главы ДНР Ян Гагин.

В ДНР предсказали Украине снарядный голод из-за США
Фото: URA.RU by Эдуард Корниенко is licensed under © URA.RU

Напомним, 15 ноября сенат США одобрил временный бюджет, из которого палата представителей ранее исключила военную помощь Украине и Израилю.

Израиль с его могучей армией и обширными арсеналами современных вооружений справится и без американской поддержки, а вот Украине придётся нелегко, прокомментировал Гагин. Теперь военная и финансовая помощь США Киеву может возобновиться только после Нового года, когда будет принят основной бюджет.

"Украина останется без посторонней помощи ещё как минимум на три-четыре месяца", — сказал Гагин "Правде.ру".

Он не стал скрывать, что в ДНР довольны таким развитием событий.

"Поэтому так держать, верным курсом идём, уничтожать фашиста везде, где мы его найдём", — заключил политик.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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