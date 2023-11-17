ВСУ останутся без боеприпасов и вооружений минимум на три-четыре месяца из-за решения сената США, предрёк советник главы ДНР Ян Гагин.
Напомним, 15 ноября сенат США одобрил временный бюджет, из которого палата представителей ранее исключила военную помощь Украине и Израилю.
Израиль с его могучей армией и обширными арсеналами современных вооружений справится и без американской поддержки, а вот Украине придётся нелегко, прокомментировал Гагин. Теперь военная и финансовая помощь США Киеву может возобновиться только после Нового года, когда будет принят основной бюджет.
"Украина останется без посторонней помощи ещё как минимум на три-четыре месяца", — сказал Гагин "Правде.ру".
Он не стал скрывать, что в ДНР довольны таким развитием событий.
"Поэтому так держать, верным курсом идём, уничтожать фашиста везде, где мы его найдём", — заключил политик.
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