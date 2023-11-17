Объявленный в международных розыск по делу об убийстве и хранении наркотических средств Игорь Молчанов задержан в Стамбуле. Причина задержания — угроза убийства. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на офциального представителя МВД Ирину Волк, Молчанов отправлен в Москву.
"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Турецкой Республики экстрадирован Игорь Молчанов. Он обвиняется в убийстве, а также незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере", — сказала она.
Волк сообщила, что в декабре 2022 года Молчанов совершил убийство жены в Москве. Также он незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания наркотические средства.
Правоохранительными органами было установлено, что подозреваемый покинул Россию, после чего его объявили в международный розыск. Мужчина был обнаружен в Стамбуле по линии Интерпола, рассказывает представитель МВД.
В ходе проводимого турецкой полицией расследования задержанный признался, что совершил тяжкое преступление в России.
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