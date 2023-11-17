В Москве поймали закладчика благодаря украденной им камере

Закладчика задержали благодаря камере видеонаблюдения, украденной им в подъезде, где он занимался своей противоправной деятельностью. Об анекдотичном случае рассказали в прокуратуре Москвы.

Фото: Пикабу

31-летний наркосбытчик распространял мефедрон посредством закладок в подъездах. Спрятав очередную дозу, он стал фотографировать место тайника на телефон, как это предписано должностной инструкцией, и в этот момент, к вящему своему неудовольствию, заметил камеру видеонаблюдения.

Мужчина не поленился, принёс большую пластиковую бутылку, чтобы, встав на неё, достать камеру, и оторвал устройство. Наивный, он не подумал о том, что запись сохраняется в другом месте. Более того, в момент похищения камеры она запечатлела его лицо крупным планом, что помогло его в дальнейшем изобличить.

Благодаря записи закладчика задержали. При обыске у него дома были найдены свёртки с наркотиками, подготовленные к сбыту. Кроме 228-й статьи за "профессиональную деятельность" горе-наркодельцу теперь светит ещё и 158-я — за кражу камеры стоимостью 5400 рублей.