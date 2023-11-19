ВС РФ впервые ударили "взрослым оружием": враг уничтожается кассетными бомбами

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На спецоперации армия России применила кассетные бомбы РБК-500.

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.

Это "взрослое оружие" активно использовалось ещё во времена войны в Афганистане и считались эффективным средством поражения лёгкой техники и личного состава на открытой местности.

Одна кассета содержит до 546 осколочных бомб и сбрасывается с высоты от 500 до 1000 метров при скорости полёта 700-1100 километров в час. Особенно "хороши" разовые бомбовые кассеты РБК-500, наполненные осколочными бомбами. При сбросе содержимое выбрасывается наружу, покрывая большую площадь и нанося огромный ущерб неприятелю.

Уточняется, что полутонные бомбы были сброшены на боевиков ВСУ на Южнодонецком фронте в районе Старомайорского. Военкоры РФ уже предлагают националистам привыкать жить под землёй, поскольку их ожидает не самая завидная участь.