На спецоперации армия России применила кассетные бомбы РБК-500.
Это "взрослое оружие" активно использовалось ещё во времена войны в Афганистане и считались эффективным средством поражения лёгкой техники и личного состава на открытой местности.
Одна кассета содержит до 546 осколочных бомб и сбрасывается с высоты от 500 до 1000 метров при скорости полёта 700-1100 километров в час. Особенно "хороши" разовые бомбовые кассеты РБК-500, наполненные осколочными бомбами. При сбросе содержимое выбрасывается наружу, покрывая большую площадь и нанося огромный ущерб неприятелю.
Уточняется, что полутонные бомбы были сброшены на боевиков ВСУ на Южнодонецком фронте в районе Старомайорского. Военкоры РФ уже предлагают националистам привыкать жить под землёй, поскольку их ожидает не самая завидная участь.
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