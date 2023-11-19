Российская армия проломила оборону ВСУ на Авдеевском направлении

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Российская армия проломила оборону на Авдеевском фронте.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Это удалось сделать после основательной подготовки к удару: авиацией России, а также разведкой. Также надо отметить, что организовано отличное взаимодействие войск: механизированными группами и штурмовиками.

К началу атаки было точно известно, куда нужно наносить удар, где расставлены мины, сколько личного состава боевиков ВСУ присутствует в том или ином месте. Так же были установлены пути подхода резерва и эвакуации националистов.

Результат оказался плачевным для украинской армии. Много брошенных раненых, брошенная разбитая техника и уничтоженные бандеровцы.