Экс-разведчик Риттер: Украина "поглощает себя", привлекая бабушек на службу в ВСУ

Экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер отреагировал на видеозапись, выложенную советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, на которой показана пожилая женщина, служащая в составе украинской армии.

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Он обратил внимание на "печальное" положение Украины. По его мнению, решение об отправке на службу бабушек было принято из-за многочисленных проблем.

Как напомнил экс-разведчик, в видеозаписи, размещённой Геращенко, запечатлена 54-летняя гражданка Украины, которая вынуждена подвергать свою жизнь опасности.

"Украина буквально поглощает себя", — подчеркнул бывший военный в соцсетях.

Ранее стало известно, что Киев снова начал активно призывать украинцев к мобилизации. По словам одного из солдат ВСУ, с начала конфликта на Ближнем Востоке многие иностранные наёмники покинули Украину. Они могут легко расторгнуть свой контракт, уточнил военнослужащий.