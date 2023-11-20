Экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер отреагировал на видеозапись, выложенную советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, на которой показана пожилая женщина, служащая в составе украинской армии.
Он обратил внимание на "печальное" положение Украины. По его мнению, решение об отправке на службу бабушек было принято из-за многочисленных проблем.
Как напомнил экс-разведчик, в видеозаписи, размещённой Геращенко, запечатлена 54-летняя гражданка Украины, которая вынуждена подвергать свою жизнь опасности.
"Украина буквально поглощает себя", — подчеркнул бывший военный в соцсетях.
Ранее стало известно, что Киев снова начал активно призывать украинцев к мобилизации. По словам одного из солдат ВСУ, с начала конфликта на Ближнем Востоке многие иностранные наёмники покинули Украину. Они могут легко расторгнуть свой контракт, уточнил военнослужащий.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.