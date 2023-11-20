Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 к линии фронта без необходимой защиты
Джо Байден заявил о существовании зомби в США
SHOT: 50 девушек влюбились в мошенницу, притворявшуюся мужчиной
Критик Бабичев: хит Пугачёвой "Примадонна" оказался недооцененным в Европе
Сборная Кубы прилетела на товарищеский матч в Россию без подходящих бутс
Сексолог Шевченко: Тыквенные семечки положительно влияют на мужскую потенцию
Россиянам назвали пять правил, которые помогут не набрать лишний вес за зиму
Собянин заявил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву
В России разработали сахарозаменитель для диабетиков

Экс-разведчик Риттер: Украина "поглощает себя", привлекая бабушек на службу в ВСУ

Силовые структуры

Экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер отреагировал на видеозапись, выложенную советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, на которой показана пожилая женщина, служащая в составе украинской армии.

Экс-разведчик Риттер: Украина "поглощает себя", привлекая бабушек на службу в ВСУ
Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Он обратил внимание на "печальное" положение Украины. По его мнению, решение об отправке на службу бабушек было принято из-за многочисленных проблем.

Как напомнил экс-разведчик, в видеозаписи, размещённой Геращенко, запечатлена 54-летняя гражданка Украины, которая вынуждена подвергать свою жизнь опасности.

"Украина буквально поглощает себя", — подчеркнул бывший военный в соцсетях.

Ранее стало известно, что Киев снова начал активно призывать украинцев к мобилизации. По словам одного из солдат ВСУ, с начала конфликта на Ближнем Востоке многие иностранные наёмники покинули Украину. Они могут легко расторгнуть свой контракт, уточнил военнослужащий.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Иностранные наёмники дезертируют с Украины

Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.

Иностранные наёмники бегут с Украины: они не понимают, во что ввязываются
РБК: зрители нашли киноляп в фильме Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию"
В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" нашли киноляп с аквариумом
В Париже заметили самолет, вылетевший без пилота и пассажиров
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Алла Пугачёва: встречи, молитвы и новый жизненный этап на Кипре
На 46 лет младше: Алексей Учитель вывел в свет молодую жену
Почему в стране не объявляют мобилизацию, объяснил Ходаковский
Почему в стране не объявляют мобилизацию, объяснил Ходаковский
Последние материалы
Forbes: ВСУ перебросили танки Leopard 1A5 к линии фронта без необходимой защиты
Джо Байден заявил о существовании зомби в США
SHOT: 50 девушек влюбились в мошенницу, притворявшуюся мужчиной
Критик Бабичев: хит Пугачёвой "Примадонна" оказался недооцененным в Европе
Сборная Кубы прилетела на товарищеский матч в Россию без подходящих бутс
Сексолог Шевченко: Тыквенные семечки положительно влияют на мужскую потенцию
Россиянам назвали пять правил, которые помогут не набрать лишний вес за зиму
Собянин заявил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву
В России разработали сахарозаменитель для диабетиков
Даня Милохин спел песню SHAMAN в Дубае: "Я русский, и мне повезло!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников