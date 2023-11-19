Армия Украины опять начала активный призыв к мобилизации.
Ранее уже сообщалось, что среди наёмников в ВСУ немало дезертиров. Теперь это подтверждает и пресса Запада.
С началом палестино-израильского противостояния, огромная часть "солдат удачи" убежали стрелять в палестинцев в Газе, другая часть иссякла на полях боевых действий. А новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.
"Иностранцы могут легко расторгнуть контракт, в отличие от украинцев. Это случилось со мной — почти половина людей увидела всё и сказала: "Нет, нет, это слишком много. Это не та война, на которую мы подписались". Многие представляют всё тут, как перестрелку, но не осознают, сколько там артиллерии, и что сидишь каждый день под обстрелом и можешь вообще не увидеть врага", — в интервью западным СМИ сказал боевик ВСУ Костюк.
33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.