Иностранные наёмники бегут с Украины: они не понимают, во что ввязываются

Армия Украины опять начала активный призыв к мобилизации.

Фото: www.mk.ru

Ранее уже сообщалось, что среди наёмников в ВСУ немало дезертиров. Теперь это подтверждает и пресса Запада.

С началом палестино-израильского противостояния, огромная часть "солдат удачи" убежали стрелять в палестинцев в Газе, другая часть иссякла на полях боевых действий. А новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.