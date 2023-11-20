В Харьковской области заявили о продвижении армии РФ и больших потерях ВСУ

Российские войска успешно продвигаются по территории Харьковской области, а Вооружённые силы Украины (ВСУ) сталкиваются с большими потерями в этой зоне боевых действий, следует из заявления руководителя администрации региона Виталия Ганчева.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, Вооружённые силы РФ продолжают работу по уничтожению складов с боеприпасами и предотвращению ротации. Он добавил, что Киев пытается перебросить резервы в район Харькова, однако российская армия не позволяет ему это сделать.

Как подчеркнул Ганчев в эфире "России 24", в Синьковке бойцам РФ удалось выбить украинских боевиков с позиций.

При этом он обратил внимание на процветание мародёрства в сёлах и городах, находящихся под контролем украинского руководства.

Ганчев выразил надежду на то, что ВС России продвинутся к Купянску в начале следующего года. Украинские войска в ближайшее время "выдохнутся" на этом направлении, считает глава администрации.