Глава администрации Харьковской области рассказал, что бойцы ВСУ роют траншеи в крупных городах региона

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные в крупных городах Харьковской области заняты выкапыванием траншей. Об этом проинформировал глава администрации региона Виталий Ганчев.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Чиновник объяснил, что таким образом ВСУ создают оборонительные сооружения, однако при этом страдают проложенные под землёй коммуникации.

"Подтягивают дополнительные силы для обустройства оборонительных рубежей. Траншеи роют в крупных населенных пунктах на центральных улицах, уничтожая при этом подземные коммуникации", — сообщил Ганчев в своём Telegram-канале.

Глава администрации региона добавил, что Киев стягивает резервы, состоящие в основном из членов теробороны, вдоль всей линии соприкосновения.

Также Ганчев проинформировал об обстрелах сёл Богдановское, Новоегоровка, Таволжанка, находящихся под контролем РФ. ВСУ бьют здесь по гражданским объектам, заметил чиновник, однако пострадавших среди местных жителей нет.