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Военкор Сладков: события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту"

Силовые структуры

То, что сейчас происходит на левом берегу Днепра, напоминает "вьетнамский вариант" развития событий. Так считает военкор Александр Сладков.

Военкор Сладков: события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту"
Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"Левый берег Днепра. Скорее всего, это "вьетнамский вариант", снайпер стреляет в ногу одному вражескому бойцу и добивает всех, кто идёт на помощь. Нас наверняка меньше всего интересует судьба солдат ВСУ на плацдармах: они в ловушке и кричат. А вот те, кто идет на помощь, — это наши клиенты", — написал Сладков в своём Telegram-канале.

Военкор отметил, что, по его мнению, это походе на "вьетнамский вариант" развития ситуации.

Эксперт добавил, что в общем каких-то громких событий в зоне СВО пока нет. Ситуация по-прежнему непростая, военные РФ выполняют сложные задачи, но преимущество остаётся на их стороне.

Сладков добавил, что в Авдеевке окружение вокруг украинских подразделений становится плотнее. Российские бойцы будут стараться перерезать находящимся здесь ВСУшникам пути снабжения. И именно с этой целью ВС РФ теснят украинские войска у Клещеевки, добавил военкор.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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