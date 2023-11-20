Военкор Сладков: события на левом берегу Днепра развиваются по "вьетнамскому варианту"

То, что сейчас происходит на левом берегу Днепра, напоминает "вьетнамский вариант" развития событий. Так считает военкор Александр Сладков.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"Левый берег Днепра. Скорее всего, это "вьетнамский вариант", снайпер стреляет в ногу одному вражескому бойцу и добивает всех, кто идёт на помощь. Нас наверняка меньше всего интересует судьба солдат ВСУ на плацдармах: они в ловушке и кричат. А вот те, кто идет на помощь, — это наши клиенты", — написал Сладков в своём Telegram-канале.

Военкор отметил, что, по его мнению, это походе на "вьетнамский вариант" развития ситуации.

Эксперт добавил, что в общем каких-то громких событий в зоне СВО пока нет. Ситуация по-прежнему непростая, военные РФ выполняют сложные задачи, но преимущество остаётся на их стороне.

Сладков добавил, что в Авдеевке окружение вокруг украинских подразделений становится плотнее. Российские бойцы будут стараться перерезать находящимся здесь ВСУшникам пути снабжения. И именно с этой целью ВС РФ теснят украинские войска у Клещеевки, добавил военкор.