ВСУ попробовали взять Горловку, чтобы отвлечь ВС РФ от Авдеевки

Владимир Зеленский дал указание взять Горловку, вероятно, надеясь отвлечь ВС РФ от наступления на Авдеевку.

Фото: скрин Russia Tuday

ВСУ нашли чем и кем наступать на Горловку

Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский потребовал взять Горловку (ДНР), сообщила Time. На это анонимный украинский офицер ответил: "Чем? Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?".

Между тем, ВСУ попытались это сделать в начале недели. Российские военные Telegram-каналы сообщили, что ВСУ заняли под городом часть террикона.

Олег Царёв в Telegram сообщил 17 ноября, что "ВСУ пытаются продвинуться у Горловки, но безуспешно, наши держат фронт, по их позициям без перерыва работает российская артиллерия".

Telegram-канал "Негуманитарная помощь Разведка " подчёркивает, что наступление захлебнулось, противник был вынужден отступить.

"Воспользовавшись замешательством, наши силы перешли в контратаку и выбили врага с позиций у террикона, которые он занял ранее. В данный момент ВСУ в истерике закидывает наши позиции "кассетами", — пишет автор.

Украинские источники также констатируют, что "попытка украинских войск прорваться на Горловку провалилась". Telegram-канал "Легитимный" предполагает, что здесь ВСУ будут продолжать делать попытки наступать "даже, если это глупо и стоит очень дорого для ВСУ", но этого хочет Зеленский.

"Паники нет, командир — опытный"

Военкор Александр Сладков в Telegram указывает, что знаком с ситуацией и успокаивает, что "командир на том направлении опытный и грамотный, ситуация наверху известна, паники нет".

"Идёт работа. Горловка плотно связана с остальными регионами ДНР и с Ясиноватой, и с Донецком, и с Енакиево. Всё стабильно", — пишет он.

Авдеевка скоро будет освобождена

Между тем, в Авдеевке медленно, но верно образуется "котёл" для 15 тысячной группировки ВСУ.

Военный обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке в соцсети написал, что к юго-востоку от Авдеевки россияне прорвали оборону ВСУ, которая держалась с 2014 года. Рёпке считает, что РФ продвинулась там на расстояние до полукилометра.

Продвижение идёт вдоль Ясиноватского переулка, уточняют российские источники.

Tелеграм-канал "Негуманитарная помощь Разведка" публикует видео эпизода танковой атаки ВС РФ в этом районе.

Юрий Подоляка в своём обзоре 18 ноября информирует, что 17 ноября на северном фланге у Авдеевки была проведена разведка боем, на трёх направлениях —

от террикона на Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ),

от Степового на Бердычи,

на Новокалиново.

В результате чего были выявлены огневые точки, которые сегодня активно поражались. Подоляка полагает, что в течение двух дней будут проведены решительные наступательные действия именно на севере. Напоминаем, что украинские источники эту разведку боем назвали прорывом и запаниковали. Ранее они указывали, что ВС РФ применяют новую тактику на Авдеевском направлении, атакуя попеременно то на юге, то на севере, что сбивает с толку и заставляет распылять резервы.

Село Степовое, по словам Подоляки, уже зачищается.

Царёв в своей сводке пишет, что, по его данным, "бои местами идут в районе первых строений" АКХЗ. По его словам, успешно отбит дачный поселок "Виноградники", который находится рядом с Авдеевской промзоной. Это позволяет российским силам прорваться к украинским подразделениям, защищающим Тоненькое и Северное.

По мнению Сладкова, Авдеевка — тяжелый объект, "это новый опыт штурма городов в полугодие роста роли fpv-дронов". По его словам, как только на фронт пойдут новые средства артиллерийской разведки и заводских fpv-дронов, "картина совершенно измениться, отнюдь не в пользу ВСУ".

"Как только враг треснет, он долго скрипеть не будет, он сломается", — полагает военкор.

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