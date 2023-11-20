Военная база Израиля на границе с Ливаном подверглась сильному ракетному удару

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетный удар привёл к серьёзному повреждению военной базы, принадлежащей израильской армии обороны (ЦАХАЛ).

Фото: Openverse by Benjamín Núñez González is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как отмечает Ynet, речь идёт о базе, которая находится на территории населённого пункта Биранит на границе с Ливаном.

По данным издания, израильский военный объект частично разрушен из-за сильного ракетного огня.

Представители ЦАХАЛ пока не комментировали эту атаку. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что танки Израиля обстреляли больницу, расположенную в Газе. В медучреждении, которое подверглось удару, находились на лечении порядка 150 пациентов. Предварительно, среди медицинских работников и больных есть как погибшие, так и раненые.