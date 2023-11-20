Ракетный удар привёл к серьёзному повреждению военной базы, принадлежащей израильской армии обороны (ЦАХАЛ).
Как отмечает Ynet, речь идёт о базе, которая находится на территории населённого пункта Биранит на границе с Ливаном.
По данным издания, израильский военный объект частично разрушен из-за сильного ракетного огня.
Представители ЦАХАЛ пока не комментировали эту атаку. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее стало известно, что танки Израиля обстреляли больницу, расположенную в Газе. В медучреждении, которое подверглось удару, находились на лечении порядка 150 пациентов. Предварительно, среди медицинских работников и больных есть как погибшие, так и раненые.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.