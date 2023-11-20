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Марков рассказал об операции "Уран": 19 ноября наша армия нанесла два внезапных удара во фланги врага

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал об успехах нашей армии 19 ноября под Сталинградом.

Марков рассказал об операции "Уран": 19 ноября наша армия нанесла два внезапных удара во фланги врага
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Марков напомнил о триумфе советской армии, которая достигла успехов 81 год назад на Сталинградском направлении во время операции "Уран".

"19 ноября наша армия нанесла два внезапных удара во фланги врага. После того, как наша армия много месяцев находилась в обороне, началось, наконец, наступление. Армия врага была окружена и огромная группировка была разгромлена", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков отметил, что в РФ ожидают подобного успеха ВС РФ на Донбассе. Он задался вопросом, когда российская армия пойдёт в наступление после того, как более года просидела в обороне. Политический эксперт предположил, что побед следует ждать зимой, так как русские умеют воевать именно в зимний период.

Ранее сообщалось, что взятие Авдеевки близко.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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