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Взятие Авдеевки близко: ВС РФ проломили линию обороны на ключевом направлении

Силовые структуры

Армия России все ближе подходит к боевым точкам врага в Авдеевке.

Взятие Авдеевки близко: ВС РФ проломили линию обороны на ключевом направлении
Фото: Телеграм Юрий Котенок

Как сообщают российские бойцы с мест, "сердце" города уже близко.

По информации, на одном из основных направлений армия России усилила натиск, успешно разбивая линию обороны ВСУ. Продвижение позволяет нашим бойцам перемещать боевой контакт в самый центр Авдеевки.

Это же подтверждают и украинские националисты. Им всё чаще поступает информация о крушении их обороны. Значительная часть боевиков Вооруженных сил Украины уже покинул Авдеевку, оставив последние подразделения один на один с атакующей армией России.

По данным, с юга города российские войска сейчас взламывают оборону неприятеля. ВС РФ активно поддерживает авиация и реактивные системы залпового огня.

Особую сложность для армии России представляет высотная инфраструктура промышленной зоны Авдеевки. Её Киев особенно активно использовал для мониторинга всей ситуации. Однако командование российской армии знает об этом и уже решает проблему.

Инициатива на стране русских бойцов и есть хорошие перспективы для взятия города.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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