Экс-командующего сухопутными войсками ВС Украины Попко объявили в розыск

В МВД России объявили в розыск бывшего командующего сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергея Попко. Известно, что украинский командующий обвиняется в гибели и ранении мирных жителей Донбасса в результате обстрелов.

Фото: facebook.com

"Попко Сергей Николаевич. Разыскивается по статье УК", — указывается в базе российского силового ведомства. Однако по какой именно статье ведётся розыск Попко, не сообщается.

С октября прошлого года Попко занимает должность главы Киевской городской военной администрации. Заочное обвинение командующему представители Следственного комитета России предъявили в августе. Как рассказали в ведомстве, с марта 2016 года по август 2019 года, когда Попко был командующим сухопутными войсками ВСУ, в результате обстрелов гражданских населённых пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках ранения получили и погибли более 180 человек.