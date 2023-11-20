Вадима Кобзева, известного как адвоката Алексея Навального, не выпустят из СИЗО. Такое решение принял сегодня Московский городской суд, отклонивший соответствующее ходатайство.
В прошлом месяце арест по обвинению в участии в экстремистском сообществе был наложен на троих адвокатов Навального: Алексея Липцера, Игоря Сергунина и Вадима Кобзева.
Всем предъявляется обвинение по части 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Все три заседания прошли в закрытом режиме. Детали обвинения публично не разглашались, но всё же в сети публиковались отрывки из материалов дела (подлинность которых официально не подтверждалась). Согласно этим отрывкам, защитники использовали свой статус для доступа в колонию и для регулярной передачи информации между членами сообщества. Это в свою очередь позволяло Навальному продолжать функционировать в качестве лидера и руководителя организации.
4 августа 2023 года Алексей Навальный был приговорен Московским городским судом к дополнительным 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинениям в участии в экстремистском сообществе, финансировании экстремистской деятельности и разжигании экстремизма в сети Интернет.
*9 июня 2021 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), созданный Алексеем Навальным в 2011 году, признан экстремистской организацией и ликвидирован в соответствии с решением суда. 29 сентября 2021 года Минюст исключил ФБК из реестра "иностранных агентов" в связи с упразднением организации.
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