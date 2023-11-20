Леонков: В 2024 году армия Украины прекратит своё существование

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

СМИ Запада сообщили, что солдаты ВСУ стали всё чаще дезертировать.

Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

При этом опытные военнослужащие расстреливают беглецов, чтобы снизить число дезертиров. Моральный дух ВСУ подорван из-за огромных потерь, провала контрнаступления, неспособности нового оружия НАТО переломить ход конфликта и из-за перенаправления новых поставок оружия в Израиль.

Но Киев, осознавая происходящее, продолжает посылать на фронт солдат без подготовки. В результате те сдаются в плен.

Заградотряды и другие карательные меры приводят к отрицательному уровню мотивации, а Киев потерял способность бороться с повальным дезертирством.

"У режима не хватает сил даже на то, чтобы собрать необходимое количество "пушечного мяса" и отправить его воевать. А тут ещё нужно заниматься поиском и отловом дезертиров", — отметил аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, в 2024 году армия Украины прекратит своё существование. А Запад будет озабочен, как блокировать границы ЕС, чтобы остатки разбитой ВСУ не хлынули бы к ним. А блокада Польши и Словакии, якобы связанную с перевозками — это предтеча заслона на пути украинской эвакуации, подытожил обозреватель.