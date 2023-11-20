Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эндокринолог развеяла мифы о пользе смузи, авокадо и готовых мюсли
Кадыров пригласил Путина в Чечню, потому что "старейшины ругаются"
Врач Балашова: большинство людей набирают вес из-за переедания, а не гормонов
Молодая мать до смерти забила годовалого малыша в Мурманской области
Садальский высказался об усложнении жизни Пугачëвой: "За то, что не люблю рабов"
Мэр Бузулука прокомментировал обрушение потолка в городской школе
Астролог рассказала, с мужчинами каких знаков сложно выстраивать отношения
Физик объяснил особенности и причины необычных магнитных бурь на этой неделе
Минздрав Удмуртии пояснил ограничение квот на КТ и МРТ в госбольницах

Леонков: В 2024 году армия Украины прекратит своё существование

1:24
Силовые структуры

СМИ Запада сообщили, что солдаты ВСУ стали всё чаще дезертировать.

Леонков: В 2024 году армия Украины прекратит своё существование
Фото: Telegram-канал Сергея Колясникова

При этом опытные военнослужащие расстреливают беглецов, чтобы снизить число дезертиров. Моральный дух ВСУ подорван из-за огромных потерь, провала контрнаступления, неспособности нового оружия НАТО переломить ход конфликта и из-за перенаправления новых поставок оружия в Израиль.

Но Киев, осознавая происходящее, продолжает посылать на фронт солдат без подготовки. В результате те сдаются в плен.

Заградотряды и другие карательные меры приводят к отрицательному уровню мотивации, а Киев потерял способность бороться с повальным дезертирством.

"У режима не хватает сил даже на то, чтобы собрать необходимое количество "пушечного мяса" и отправить его воевать. А тут ещё нужно заниматься поиском и отловом дезертиров", — отметил аналитик, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

По его словам, в 2024 году армия Украины прекратит своё существование. А Запад будет озабочен, как блокировать границы ЕС, чтобы остатки разбитой ВСУ не хлынули бы к ним. А блокада Польши и Словакии, якобы связанную с перевозками — это предтеча заслона на пути украинской эвакуации, подытожил обозреватель.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Иностранные наёмники дезертируют с Украины

Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.

Иностранные наёмники бегут с Украины: они не понимают, во что ввязываются
Мать Наташи Королёвой Людмила Порывай после поддержки Украины и ссоры с Тарзаном всё ещё остаётся в РФ
Ссора с Тарзаном, украинский флаг: как сейчас живёт Людмила Порывай
На 46 лет младше: Алексей Учитель вывел в свет молодую жену
Почему в стране не объявляют мобилизацию, объяснил Ходаковский
На выборах в Аргентине победил проект "антиМальвины" Любовь Степушова Заморозка или капитуляция: западные стратеги выбирают судьбу Украины Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Алла Пугачёва: встречи, молитвы и новый жизненный этап на Кипре
Звездные гонорары на новогодние корпоративы в Москве удивили: Пугачёва требует рекордные 46 млн рублей
Звездные гонорары на новогодние корпоративы в Москве удивили: Пугачёва требует рекордные 46 млн рублей
Последние материалы
Гражданин Украины обвиняется в убийстве жены и двух дочерей в Польше
В Перми инфляция превысила общероссийские темпы роста
Mash: одежда Adidas вернется в Россию после 7 декабря
Мошенники в Югре за выходные 24 раза провели кражи средств с банковских карт
В Татарстане выделили более трёх миллионов рублей на безопасность минобразования
SR: в США нашли объяснение головной боли после пары бокалов красного вина
Профессор Миршаймер: для переговоров Путина и Зеленского нужно убрать США
Ресторан в Казани отрицает свою причастность в возможном отравлении ведущей
Ведущего Александра Васильева в шоу "Модный приговор" заменит модельер Денис Симачев
Эксперт спрогнозировал снижение цен на недвижимость в Нижнем Новгороде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников