Военспец Марочко: у ВСУ выходит из строя техника, поставленная Западом

Украинские военные стали часто сталкиваться с проблемами при использовании западной техники. Оборудование, переданное Киеву, выходит из строя на передовой.

Фото: Openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, ВСУ на протяжении длительного времени интенсивно применяли западные вооружения. Помимо этого, украинские боевики не осуществляли необходимое техобслуживание оборудования, уточнил военспец в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул эксперт, всё это привело к выходу из строя бронированной техники и артиллерии.

Он добавил, что свыше 60% бронетранспортёров ВСУ перестали выполнять свои функции. Следовательно, им нужен капитальный ремонт, пояснил Марочко.

Военспец также обратил внимание на то, что из-за проблем с техникой ВСУ не всегда могут прибегать к прицельному огню.

Ранее Марочко заявил о неудавшейся попытке украинских войск атаковать на Купянском направлении.