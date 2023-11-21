Украинские военные стали часто сталкиваться с проблемами при использовании западной техники. Оборудование, переданное Киеву, выходит из строя на передовой.
По словам подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, ВСУ на протяжении длительного времени интенсивно применяли западные вооружения. Помимо этого, украинские боевики не осуществляли необходимое техобслуживание оборудования, уточнил военспец в беседе с РИА Новости.
Как подчеркнул эксперт, всё это привело к выходу из строя бронированной техники и артиллерии.
Он добавил, что свыше 60% бронетранспортёров ВСУ перестали выполнять свои функции. Следовательно, им нужен капитальный ремонт, пояснил Марочко.
Военспец также обратил внимание на то, что из-за проблем с техникой ВСУ не всегда могут прибегать к прицельному огню.
Ранее Марочко заявил о неудавшейся попытке украинских войск атаковать на Купянском направлении.
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