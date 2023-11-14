Военспец Марочко: попытки ВСУ атаковать позиции РФ сорваны в районе Купянска

Российским бойцам удалось сорвать несколько попыток украинских войск перейти в атаку в районе Купянска для захвата утраченных позиций.

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По словам военного эксперта, подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, ВС России провели аэроразведку у населённых пунктов Синьковка и Петропавловка, которая позволила выявить украинских боевиков. Как пояснил эксперт в беседе с РИА Новости, противник готовился к штурму.

После этого артиллерийские подразделения РФ нанесли удары по группам ВСУ, уточнил Марочко.

Он добавил, что армия Украины столкнулась с большим потерями, поэтому командованием ВСУ было принято решение отказаться от штурмовых действий на Купянском направлении и переместиться в безопасные места.

Ранее российские артиллеристы сорвали несколько попыток ротации ВСУ в Харьковской области.