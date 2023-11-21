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Ищенко: Киеву всё равно под какие обещания выпрашивать деньги у Запада

Силовые структуры

Главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный дал интервью британской прессе, которое уже процитировали многие СМИ Украины и западные правительства.

Ищенко: Киеву всё равно под какие обещания выпрашивать деньги у Запада
Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

А зачем Залужный дал это, так расходящееся с официальным Киевом интервью, рассказал политолог и обозреватель Ростислав Ищенко.

По его словам, в интервью главнокомандующего ВСУ нет никаких расхождений с официальной пропагандой киевской власти. Залужный просто назвал объективные причины, которые изменили ситуацию на полях сражений СВО. Среди причин были — технологический прорыв российской армии и провал контрнаступления армии Украины.

"Если внимательно читать интервью Залужного, то он просит у Запада то же, что и Зеленский: "Дайте ещё денег и оружия, тогда мы уйдём в оборону и российское наступление провалится так же, как провалилось наше". Единственное разночтение в том, что Зеленский обещает Западу продолжить наступление этой зимой, а затем и весной, и летом, а Залужный мечтает об эффективной обороне", — цитирует эксперта издание "Военное дело".

Однако и у Залужного сходится всё к одному: дайте оружие и дайте денег. И киевскому режиму всё равно, под какие обещания они это получат, подытожил Ищенко.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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